Не разобрались между собой

В матче против Кристиансунна (2:3) футболисты о чем-то громко спорили, а затем Брекало дважды толкнул вратаря в грудь. После второго раза тот рухнул на газон, хватаясь за лицо.

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Другие игроки Викинга погасили схватку, а затем рефери выписал Брекало красную карточку. Теперь Брекало придется пропустить следующий матч чемпионата Норвегии.

Видео инцидента

После игры футболист извинился перед одноклубниками и болельщиками, а затем он помирился с Гуннарссоном.

"Я допустил ошибку. Хочу извиниться перед товарищами по команде, тренерами, клубом и всеми болельщиками. Я должен получить из этого урок", – сказал после встречи Брекало.