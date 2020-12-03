В одном из матчей чемпионата Норвегии игрок Асане Бельтран Мвука запомнился безумным дриблингом. Футболист одним финтом обыграл сразу двух соперников.

Хавбек Бельтран Мвука выступает во второй по силе лиге Норвегии. 22-летний футболист потрясающе сыграл на бровке и одним действием сумел пошить в дураки сразу двух соперников, пишет 24 канал.

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Невероятный дриблинг

Известный инстаграм-аккаунт "433" выложил ролик дриблинга Бельтрана Мвука. Он пошел в отбор на бровке и успешно завладел мячом. Игрок снова включил "режим Роналдинью" и прошел и второго оппонента, который шел на фол. Такой технике позавидует Роналду и Месси.

Это видео менее чем за сутки собрало более 700 тысяч лайков. Фанаты были поражены увиденным и назвали футболиста похожим на Канте и Роналдинью.