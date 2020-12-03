У одному з матчів чемпіонату Норвегії гравець Асане Бельтран Мвука запам'ятався шаленим дриблінгом. Футболіст одним фінтом обіграв одразу двох суперників.

Хавбек Бельтран Мвука виступає у другій за силою лізі Норвегії. 22-річний футболіст приголомшливо зіграв на бровці та однією дією зумів пошити у дурні відразу двох суперників, пише 24 канал.

Варте уваги Голкіпер МЮ побив рекорд легенди клубу Едвіна ван дер Сара у єврокубках

Неймовірний дриблінг

Відомий інстаграм-акаунт "433" виклав ролик дриблінгу Бельтрана Мвука. Він пішов у відбір на бровці та успішно заволодів м'ячем. Гравець знову увімкнув "режим Роналдінью" і пройшов і другого опонента, який йшов на фол. Такій техніці позаздрить Роналду та Мессі.

Це відео менше як за добу зібрало понад 700 тисяч вподобань. Фанати були вражені побаченим та назвали футболіста схожим на Канте та Роналдінью.