На турнире Bellator 253, который состоялся в ночь на 20 ноября, новозеландский боец Джей Джей Уилсон одержал эффектную победу над американцем Серхио де Бари.

Бой завершился уже через 20 секунд. Уилсон мощным правым ударом отправил соперника в нокаут, пишет 24 канал.

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Новозеландец позволил сопернику нанести лишь один лоу-кик. С ответом Уилсон затягивать не стал и показал, что с ним так нельзя – он тут же выбросил хлесткий оверхенд, которым отправил де Бари на канвас. После бросился добивать соперника, но судья уже спешил остановить бой, чтобы сохранить здоровье нокаутировавшему бойцу.

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