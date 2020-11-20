Нокаут за 20 секунд: боец Bellator снес соперника первым же ударом – видео
На турнире Bellator 253, который состоялся в ночь на 20 ноября, новозеландский боец Джей Джей Уилсон одержал эффектную победу над американцем Серхио де Бари.
Бой завершился уже через 20 секунд. Уилсон мощным правым ударом отправил соперника в нокаут, пишет 24 канал.
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Новозеландец позволил сопернику нанести лишь один лоу-кик. С ответом Уилсон затягивать не стал и показал, что с ним так нельзя – он тут же выбросил хлесткий оверхенд, которым отправил де Бари на канвас. После бросился добивать соперника, но судья уже спешил остановить бой, чтобы сохранить здоровье нокаутировавшему бойцу.
Смотрите видео нокаута
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