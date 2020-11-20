На турнірі Bellator 253, який відбувся у ніч проти 20 листопада, новозеландський боєць Джей Джей Вілсон здобув ефектну перемогу над американцем Серхіо де Барі.

Бій завершився вже за 20 секунд. Вілсон потужним правим ударом відправив суперника в нокаут, пише 24 канал.

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Новозеландець дозволив супернику завдати лише один лоукік. З відповіддю Вілсон затягувати не став і показав, що з ним так не можна – він тут же викинув хльосткий оверхенд, яким відправив де Барі на канвас. Після кинувся добивати суперника, але суддя вже поспішав зупинити бій, щоб зберегти здоров'я нокаутував бійцеві.

Дивіться відео нокауту