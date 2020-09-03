Второй бой Александра Усика в супертяжелом весе все же состоится в 2020 году. Следующий соперник украинца Дерек Чисора обратился к Усику, назвав дату поединка.

Чисора опубликовал в своем инстаграме фотографию с промоутером Дэвидом Хэем. Британец продолжает подготовку к бою с Усиком, сообщает 24 канал.

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Дерек спросил Усика, готов ли украинский боксер в бою в октябре. Впрочем, Чисора назвал точную дату поединка.

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Впрочем, бой под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров.

Таким образом, команды Усика и Чисоры пока решают, стоит ли проводить бой без зрителей.