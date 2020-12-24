На Туманном Альбионе состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка английской лиги.

В первом полуфинале Манчестер Юнайтед будет принимать Манчестер Сити украинца Александра Зинченко. В другой паре Тоттенхэм встретится с единственным на этой стадии представителем Чемпионшипа – Брентфордом, пишет 24 канал.

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Полуфинальные поединки будут состоять из одного матча и запланированы на 5-6 января 2021 года.

Финал Кубка английской лиги, который был запланирован на 28 февраля, смещен на другую дату. Теперь заключительный поединок турнира состоится 25 апреля.

К слову. Действующим победителем турнира является Манчестер Сити, который в финале весной 2020-го одолел Астон Виллу.