Нокаут в Киеве: как Далакян эффектно защитил титул WBA – видео боя

21 ноября 2021 , 09:04
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Источник:

24 канал

В Киеве, в выставочном центре ACCO International под эгидой Union Boxing Promotion, состоялся боксерский поединок между обладателем пояса WBA в легчайшем весе Артемом Далакяном и временным чемпионом из Панамы Луисом Консепсьоном.

Далакян дважды отправлял соперника в нокдаун. А в 9-м раунде тренер Консепсьона сигнализировал об остановке боя. Так что техническим нокаутом Далакян одержал победу.

К слову Украинец Далакян нокаутировал Консепсьона и успешно защитил чемпионский титул WBA

  • Это был первый бой Далакяна за последние полтора года. Титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе остается в руках украинца (21 победа всего).
  • Далакян в пятый раз защитил свой чемпионский титул. Чемпионом мира он стал в декабре 2018 года, одержав победу над американцем Брайаном Вилорием.

Далакян – Консепсьон: видеообзор боя

 

 

Автор: Юрій Семенюк