Далакян дважды отправлял соперника в нокдаун. А в 9-м раунде тренер Консепсьона сигнализировал об остановке боя. Так что техническим нокаутом Далакян одержал победу.
К слову Украинец Далакян нокаутировал Консепсьона и успешно защитил чемпионский титул WBA
- Это был первый бой Далакяна за последние полтора года. Титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе остается в руках украинца (21 победа всего).
- Далакян в пятый раз защитил свой чемпионский титул. Чемпионом мира он стал в декабре 2018 года, одержав победу над американцем Брайаном Вилорием.
Далакян – Консепсьон: видеообзор боя