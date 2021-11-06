Нокаут до потери сознания: турецкий боец нокаутировал соперника за 15 секунд – видео
6 ноября 2021 , 14:06Читати новину українською
Источник:Virgin Media Sport
Турецкий боец ММА Гокхан Сарикам потрясающе выступил в поединке с британцем Чарли Милнером. Для победы ему понадобилось 15 секунд.
Британец потерял сознание
Через несколько секунд после старта поединка турецкий боец нанес сильный удар ногой по бедру соперника. После этого он активно пошел в наступление и свалил Милнера.
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После этого Сарикам сразу начал избивать британца по лицу. Рефери сразу же остановил поединок, поскольку Милнер находился без сознания. Спортсмен пролежал несколько минут.
Британца удалось привести в сознание только перед оглашением результата боя.
Видео 15-секундного нокаута
- Для турецкого бойца эта победа стала шестой кряду в карьере.
- В октябре 2019 года он дебютировал в Bellato. Однако в первом поединке потерпел неудачу – соперник использовал против него удушающий прием.
- Гокхан Сарикам считается одним из лидеров в смешанных единоборствах. На профессиональном уровне он одержал пять побед в шести боях, выступая в тяжелом дивизионе.