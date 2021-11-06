Британець втратив свідомість

Через кілька секунд після старту поєдинку турецький боєць завдав сильного удару ногою по стегну суперника. Після цього він активно пішов у наступ та звалив Мілнера.

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Після цього Сарікам одразу почав бити британця по обличчю. Рефері одразу ж зупинив поєдинок, оскільки Мілнер перебував без тями. Спортсмен пролежав так декілька хвилин.

Британця вдалося привести до тями лише перед оголошенням результату бою.

Відео 15-секундного нокауту