Британець втратив свідомість
Через кілька секунд після старту поєдинку турецький боєць завдав сильного удару ногою по стегну суперника. Після цього він активно пішов у наступ та звалив Мілнера.
Дивіть також Онук Мухаммеда Алі безжально знищив суперника: був викинутий білий рушник – відео
Після цього Сарікам одразу почав бити британця по обличчю. Рефері одразу ж зупинив поєдинок, оскільки Мілнер перебував без тями. Спортсмен пролежав так декілька хвилин.
Британця вдалося привести до тями лише перед оголошенням результату бою.
Відео 15-секундного нокауту
- Для турецького бійця ця перемога стала шостою підряд у кар'єрі.
- У жовтні 2019-го року він дебютував у Bellato. Проте у першому поєдинку зазнав невдачі – суперник використав проти нього задушливий прийом.
- Гокхан Сарікам вважається одним із лідерів у змішаних єдиноборствах. На професійному рівні він здобув п'ять перемог у шести боях, виступаючи у важкому дивізіоні.