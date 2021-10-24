Яркие дебютные поединки

Бой состоялся в андеркарте противостояния Джамел Херринг – Шакур Стивенсон. Поединок с участием Нико Али Уолша был досрочно завершен.

Примечательно Сын Холифилда отправил соперника в глубокий нокаут: Стэнфорду нужны были врачи – видео

21-летний внук Мухаммеда Али, который выступает в среднем весе, нокаутировал Джеймса Уэстли. Уже с первых секунд поединка стало ясно, кто будет фаворитом противостояния. Уэстли пытался выбросить удар. Однако встретился с мощным кулаком соперника, который стал роковым. Джеймс упал на канвас. Но сразу поднялся на собственные ноги. Хотя было видно, как сложно Уэстли отходит от мощной комбинации ударов Али.

Нокаут от Нико Али Уолша: видео

В углу Уэстли помахали белым полотенцем, что сигнализировало об отказе от продолжения боя. Рефери зафиксировал победу нокаутом в исполнении Нико Али Уолша.

Видео с поединка