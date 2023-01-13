НОК Украины утвердил отставку 7 членов: среди них Шевченко и Беленюк

В Национальном олимпийском комитете Украины произошли очередные перемены. Приняли отставку семи членов организации.

13 января 2023 г. состоялась Генеральная ассамблея НОК Украины, на которые приняли отставку семи членов комитета. К сожалению, среди них фамилии бывшего наставника сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и олимпийского чемпиона-2020 по греко-римской борьбе, депутата Жана Беленюка.

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17 ноября во время выборов нового президента комитета, каким стал Вадим Гутцайт, они были избраны спортивными функционерами НОК на период 2022 – 2026 годов. Теперь их работа в НОК официально окончена.

Кто прекратил свое членство в НОК Украины

Андрей Шевченко

Жан Беленюк

Григорий Суркис

Нестор Шуфрич

Андрей Кожемякин

Георгий Зубра

Евгений Пронин

Проголосовали за отставку этих семерых членов 100 человек из 107 присутствующих.

Напомним, что Шевченко и Беленюк были одними из первых, кто отреагировал на присутствие в комитете представителей пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича.

Андрей Николаевич, избранный вице-президентом НОК, на следующий день решил отказаться от должности. Футбольный наставник аргументировал это тем, что он не хочет работать в одной структуре рядом с такими "персонами", как Суркис и Шуфрич.

Такого же мнения придержал Беленюк, у которого выборы нового главы НОК вызывали сомнения. В честности выборов усомнились и обычные украинцы. Вместе с ними выступил за отставку из НОК исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.