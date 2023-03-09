Никаких россиян до окончания войны: украинские федерации обратились с требованием к МОК

Международный олимпийский комитет решил, что война в центре Европы является нормальным явлением, а потому пора ослабить санкции к стране-агрессору. Такие намерения комитета вызвали возмущение среди представителей украинского спорта.

НОК Украины совместно с федерациями олимпийских видов спорта подписали обращение в МОК по поводу возможного допуска спортсменов РФ и РБ к международным соревнованиям. В совместном заявлении олимпийского движения Украины внесено требование к Комитету оставить в действии рекомендацию Исполкома Международного олимпийского комитета от 28.02.2022.

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Санкции должны действовать до завершения войны

Представители федераций настаивают на недопущении спортсменов из России и Белоруссии до завершения вооруженной агрессии в Украине.

"Российские и белорусские спортсмены на средства стран-агрессорок готовятся в комфортных условиях и являются активными участниками политики руководства этих государств, публично поддерживают военные действия в Украине и только для участия в международных соревнованиях выбирают маску нейтральности, которую сразу снимут после завершения соревнований.

Введение санкций против нарушителей Олимпийской хартии, международного спортивного порядка является справедливым ограничением прав атлетов и антуража, которое может быть снято после устранения причины — завершения войны России при поддержке Беларуси против Украины. В поддержку этой войны выступают руководители НОК России и Беларуси, подавляющее большинство федераций по разным видам спорта этих стран, судьи, тренеры и атлеты", – говорится в тексте заявления.