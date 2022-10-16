НОК Эстонии выступил против возвращения россиян и белорусов в мировой спорт

Национальный олимпийский комитет Эстонии прокомментировал возможное возвращение россиян и белорусов в международную арену. Там ясно заявили, что не рады видеть представителей стран-террориста.

На Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) будут присутствовать представители России и Белоруссии. Однако таким гостям не все рады.

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"Спортсменам этих стран на всех уровнях не место в спортивной семье"

В НОК Эстонии заявили, что не желают видеть россиян и белорусов.

Олимпийский комитет Эстонии до сих пор придерживается той позиции, которую мы сформулировали в конце февраля. Пока Россия и ее союзник Беларусь будут продолжать убивать невинных мирных жителей и разрушать спортивную инфраструктуру в Украине, спортсменам и официальным лицам этих стран на всех уровнях не место в спортивной семье,

– говорится в сообщении.

Что известно о Генассамблее АНОК