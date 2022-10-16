На Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) будут присутствовать представители России и Белоруссии. Однако таким гостям не все рады.
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"Спортсменам этих стран на всех уровнях не место в спортивной семье"
В НОК Эстонии заявили, что не желают видеть россиян и белорусов.
Олимпийский комитет Эстонии до сих пор придерживается той позиции, которую мы сформулировали в конце февраля. Пока Россия и ее союзник Беларусь будут продолжать убивать невинных мирных жителей и разрушать спортивную инфраструктуру в Украине, спортсменам и официальным лицам этих стран на всех уровнях не место в спортивной семье,
– говорится в сообщении.
Что известно о Генассамблее АНОК
- Ожидается, что Генассамблею АНОК посетят представители 200 НОК и 6 – присутствуют онлайн. Он состоится с 18 по 21 октября в Сеуле.
- Швеция, Дания и Норвегия, Косово, Швейцария, Черногория выступили против участия России в Генассамблее.
- О необходимости присутствия представителей России и Белоруссии заявили в олимпийском комитете Португалии, НОК Северной Македонии и Италии согласны с фактом приглашения со стороны АНОК.
- Не заняли четкую позицию представители Боснии и Герцеговины и Греции. О позиции НОК Украины руководству Сергею Бубке не сообщается.