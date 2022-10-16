На Генеральній асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК) будуть присутні представники Росії та Білорусі. Однак таким гостям не всі раді.
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"Спортсменам цих країн на всіх рівнях не місце в спортивній родині"
У НОК Естонії заявили, що не бажають бачити росіян та білорусів.
Олімпійський комітет Естонії досі дотримується тієї позиції, яку ми сформулювали в кінці лютого. Поки Росія та її союзник Білорусь продовжуватимуть вбивати невинних мирних жителів і руйнувати спортивну інфраструктуру в Україні, спортсменам і офіційним особам цих країн на всіх рівнях не місце в спортивній родині,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про Генасамблею АНОК
- Очікується, що Генасамблею АНОК відвідають представники 200 НОК та 6 – будуть присутніми онлайн. Воно відбудеться з 18 по 21 жовтня у Сеулі.
- Швеція, Данія та Норвегія, Косово, Швейцарія, Чорногорія виступили проти участі Росії у Генасамблеї.
- Про необхідність присутності представників Росії та Білорусі заявили в олімпійському комітеті Португалії, НОК Північної Македонії та Італії погоджуються з фактом запрошення з боку АНОК.
- Не зайняли чіткої позиції представники Боснії та Герцеговини та Греції. Про позицію НОК України керівництва Сергія Бубки не повідомляється.