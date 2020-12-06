В субботу, 5 декабря, Динамо-Брест уступил на выезде БАТЭ в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси. Украинец Александр Нойок отметился голом, но не помог команде победить.

Матч в Борисове запомнился большим количество голов. Но сильнее в этой голевой перестрелке были хозяева и вышли в четвертьфинал турнира, пишет 24 канал.

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Гол украинца в Беларуси

Уже на старте поединка БАТЭ открыл счет благодаря голу Милича. Еще до перерыва команды дважды записывали фамилии на табло местного стадиона – 2:1.

При таком счете инициативу в свои руки взял украинский легионер Динамо-Брест Александр Нойок. Он откликнулся на передачу украинца Артема Милевского и нанес мощный удар из-за пределов штрафной – 2:2.

Но динамовцы не смогли дожать соперника, пропустив еще два результативных удара в собственные ворота – 4:2. Именно таким стал окончательный счет встречи.

Определился последний участник четвертьфинала. Этот поединок был перенесенным матчем 1/8 финала. Остальные встречи состоялись еще в октябре.

Гол Нойока в ворота БАТЭ: смотрите видео