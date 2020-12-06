У суботу, 5 грудня, Динамо-Брест поступився на виїзді БАТЕ у рамках 1/8 фіналу Кубка Білорусі. Українець Олександр Нойок відзначився голом, але не допоміг команді перемогти.

Матч у Борисові запам'ятався великою кількість голів. Але сильнішими у цій гольовій перестрілці були господарі та вийшли у чвертьфінал турніру, пише 24 канал.

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Гол українця у Білорусі

Вже на старті поєдинку БАТЕ відкрив рахунок завдяки голу Міліча.Ще до перерви команди двічі записували прізвища на табло місцевого стадіону – 2:1.

За такого рахунку ініціативу у власні руки взяв український легіонер Динамо-Брест Олександр Нойок. Він відгукнувся на передачу українця Артема Мілевського та завдав потужного удару з-за меж штрафного – 2:2.

Але динамівці не змогли дотиснути суперника, пропустивши ще два результативні удари у власні ворота – 4:2. Саме таким став остаточний рахунок зустрічі.

Визначився останній участь чвертьфіналу. Цей поєдинок був перенесеним матчем 1/8 фіналу. Решта зустрічей відбулись ще у жовтні.

Гол Нойка у ворота БАТЕ дивіться відео