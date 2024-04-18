Историческое событие: вратарь Баварии стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов
Источник:Лига чемпионов
В среду, 17 апреля, состоялись последние матчи четвертьфинала Лиги чемпионов-2023/2024. Это день стал особенным для капитана мюнхенской Баварии.
Немцы на домашней арене одолели лондонский Арсенал со счетом 1:0. Это позволило им впервые за 4 года пробились в полуфинал турнира.
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Эпохальное достижение
В основном составе Баварии этот матч провел Мануэль Нойер. Он совершил три сейва, что позволило ему провести "сухой" поединок.
Теперь на счету опытного немецкого вратаря 58 "клиншитов" в Лиге чемпионов за карьеру, и по этому показателю он стал новым рекордсменом турнира. Исторической отметки он достиг в своем 140-м матче в самом престижном европейском соревновании.
По числу поединков "на ноль" 38-летний вратарь превзошел легендарного Икера Касильяса, с которым до этого делил первое место.
Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по "сухим" матчам / Фото из соцсетей турнира
Топ-5 вратарей по количеству "клиншитов" в Лиге чемпионов
- Мануэль Нойер – 58 матчей
- Икер Касильяс – 57
- Джанлуиджи Буффон – 52
- Эдвин ван дер Сар – 51
- Петр Чех – 49
Отметим, что начать отрываться от преследователей немецкий вратарь будет иметь возможность уже в нынешнем сезоне. В полуфинале Бавария сыграет против мадридского Реала. Первые поединки этой стадии запланированы на 30 апреля и 1 мая, а ответные матчи состоятся 7 и 8 мая.