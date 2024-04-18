Историческое событие: вратарь Баварии стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 13:18
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Лига чемпионов

В среду, 17 апреля, состоялись последние матчи четвертьфинала Лиги чемпионов-2023/2024. Это день стал особенным для капитана мюнхенской Баварии.

Немцы на домашней арене одолели лондонский Арсенал со счетом 1:0. Это позволило им впервые за 4 года пробились в полуфинал турнира.

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Эпохальное достижение

В основном составе Баварии этот матч провел Мануэль Нойер. Он совершил три сейва, что позволило ему провести "сухой" поединок.

Теперь на счету опытного немецкого вратаря 58 "клиншитов" в Лиге чемпионов за карьеру, и по этому показателю он стал новым рекордсменом турнира. Исторической отметки он достиг в своем 140-м матче в самом престижном европейском соревновании.

По числу поединков "на ноль" 38-летний вратарь превзошел легендарного Икера Касильяса, с которым до этого делил первое место.


Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по "сухим" матчам / Фото из соцсетей турнира

Топ-5 вратарей по количеству "клиншитов" в Лиге чемпионов

  1. Мануэль Нойер – 58 матчей
  2. Икер Касильяс – 57
  3. Джанлуиджи Буффон – 52
  4. Эдвин ван дер Сар – 51
  5. Петр Чех – 49
К слову. Мануэль Нойер является двукратным победителем Лиги чемпионов в составе Баварии. Он выигрывал этот престижный трофей в 2013 и 2020 годах.

Отметим, что начать отрываться от преследователей немецкий вратарь будет иметь возможность уже в нынешнем сезоне. В полуфинале Бавария сыграет против мадридского Реала. Первые поединки этой стадии запланированы на 30 апреля и 1 мая, а ответные матчи состоятся 7 и 8 мая.

Автор: Денис Іваненко