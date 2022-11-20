Досвідчений голкіпер Баварії Мануель Ноєр та талановитий 18-річний нападник Боруссії Дортмунд Юссуф Мукоко поспілкувались із представниками ЗМІ. Один із журналістів запитав Мукоко про його майбутні плани на клубному рівні, пише 24 канал.
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Переманює у склад конкурента "джмелів"
Юссуф відповів, що комфортно почувається у Дортмунді, але час покаже, чи залишиться він у складі "джмелів". На ці слова відреагував Ноєр. Мануель вирішив скористатись можливість та публічно запросив талановитого форварда до себе у Баварію.
Переходи у Баварію,
– сказав ворота мюнхенського клубу.
Така хитрість Ноєра виклала посмішку на обличчі Мукоко та усіх журналістів. Схоже, що із гумором у голкіпера збірної Німеччини все у порядку. Хоча, можливо, у майбутньому слова Мануеля будуть пророчими.
Ноєр переманює Мукоко у Баварію: дивіться відео
Мукоко є бажаним придбанням багатьох топових клубів Європи. У свої 18 років нападник у сезоні-2022/2023 вже провів 22 матчі у футболці "джмелів". За зіграний час забив 6 голів та зробив стільки з результативних передач.
Юссуф поєднаний контрактом із дортмундською Боруссією до кінця червня 2023 року. Хороша гра на чемпіонаті світу-2022 може змінити клубну прописку Мукоко.