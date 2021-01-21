Нойер повторил уникальный рекорд Легенды Баварии Кана
Неизменный страж ворот Баварии Мануэль Нойер повторил рекорд легенды мюнхенского клуба Оливера Кана. Немецкий вратарь оставил свои ворота на замке в 196 матчах.
Мануэль Нойер вышел в рамке ворот Баварии в выездном матче против Аусбурга в рамках 17 тура Бундеслиги. Немецкий голкипер сыграл на ноль и повторил рекорд Оливера Кана, сообщает пресс-служба Баварии.
Стоящее Мануэль Нойер стал лучшим вратарем десятилетия
Повторение рекорда
Мюнхенцы одержали минимальную победу 0:1. Хотя матч мог завершиться и ничьей. На 76-й минуте игрок хозяев Финнбогасон попал в стойку владений команды Ганса – Дитера Флика.
В карьере Нойера этот поединок стал 196-м без пропущенных голов в чемпионате Германии. До этого такой же показатель имел лишь легенда Баварии Оливер Кан.
Что известно об Оливере Кане?
Четырехкратный лучший голкипер мира и Европы, дважды признавался лучшим в Германии и еще 5 раз ему не было равных в Бундеслиге. На Мундиале 2002 году стал лучшим игроком и голкипером. В немецком чемпионате сыграл 557 матчей, в которых пропустил 582 результативных удара, еще в 204 поединках оставлял ворота нетронутыми. Сезон-2007/2008 стал последним в карьере Кана.
В этом сезоне 34-летний вратарь провел в немецкой Бундеслиге 17 матчей, в которых 25 раз вынимал мяч из своей сетки. Еще 3 раза оставлял ворота на замке. Всего во всех турнирах провел 25 поединков, за которые пропустил 34 гола.
Карьера Нойера в Баварии
- В июне 2011 года Мануэль подписал 5-летний контракт с Баварией. Болельщики не слишком дружелюбно отнеслись к переходу бывшего голкипера Шальке, но Ноер сразу доказал, что боссы "мюнхенцев" не прогадали с таким трансфером.
- С первых матчей немецкий вратарь выдал серию игр без пропущенных голов, которая длилась более 1000 минут, сразу превзойдя клубный рекорд, принадлежавший легенде команды Оливеру Кану.
- В сезоне-2012/2013 получил первый титул чемпиона Германии. До 2020 года Ноер еще 7 раз становился чемпионом страны.
- Пять раз поднимал над головой Кубок Германии и такое же количество Суперкубков страны.
- В составе "мюнхенцев" Ноер по два раза добывал трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
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