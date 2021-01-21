Неизменный страж ворот Баварии Мануэль Нойер повторил рекорд легенды мюнхенского клуба Оливера Кана. Немецкий вратарь оставил свои ворота на замке в 196 матчах.

Мануэль Нойер вышел в рамке ворот Баварии в выездном матче против Аусбурга в рамках 17 тура Бундеслиги. Немецкий голкипер сыграл на ноль и повторил рекорд Оливера Кана, сообщает пресс-служба Баварии.

Стоящее Мануэль Нойер стал лучшим вратарем десятилетия

Повторение рекорда

Мюнхенцы одержали минимальную победу 0:1. Хотя матч мог завершиться и ничьей. На 76-й минуте игрок хозяев Финнбогасон попал в стойку владений команды Ганса – Дитера Флика.

В карьере Нойера этот поединок стал 196-м без пропущенных голов в чемпионате Германии. До этого такой же показатель имел лишь легенда Баварии Оливер Кан.

Что известно об Оливере Кане? Четырехкратный лучший голкипер мира и Европы, дважды признавался лучшим в Германии и еще 5 раз ему не было равных в Бундеслиге. На Мундиале 2002 году стал лучшим игроком и голкипером. В немецком чемпионате сыграл 557 матчей, в которых пропустил 582 результативных удара, еще в 204 поединках оставлял ворота нетронутыми. Сезон-2007/2008 стал последним в карьере Кана.

В этом сезоне 34-летний вратарь провел в немецкой Бундеслиге 17 матчей, в которых 25 раз вынимал мяч из своей сетки. Еще 3 раза оставлял ворота на замке. Всего во всех турнирах провел 25 поединков, за которые пропустил 34 гола.

1️⃣9️⃣6️⃣ clean sheets @Manuel_Neuer has equalled @OliverKahn's record for the most Bundesliga clean sheets #MiaSanMia pic.twitter.com/03jh7gb3qs — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 20, 2021

Карьера Нойера в Баварии