Ноєр повторив унікальний рекорд легенди Баварії Кана
Незмінний страж воріт Баварії Мануель Ноєр повторив рекорд легенди мюнхенського клубу Олівера Кана. Німецький воротар залишив свої ворота на замку у 196 матчах.
Мануель Ноєр вийшов у рамці воріт Баварії у виїзному матчі проти Аусбурга у рамках 17 туру Бундесліги. Німецький голкіпер зіграв на нуль та повторив рекорд Олівера Кана, повідомляє пресслужба Баварії.
Варте уваги Мануель Нойєр став найкращим воротарем десятиліття
Повторення рекорду
Мюнхенці здобули мінімальну перемогу 0:1. Хоча матч міг завершитись і нічиєю. На 76-й хвилині гравець господарів Фіннбогасон влучив у стійку володінь команди Ганса-Дітера Фліка.
У кар'єрі Ноєра цей поєдинок став 196-м без пропущених голів у чемпіонаті Німеччини. До цього такий же показник мав лише легенда Баварії Олівер Кан.
Що відомо про Олівера Кана?Чотириразовий найкращий голкіпер світу і Європи, двічі визнавався найкращим у Німеччині та ще 5 разів йому не було рівних у Бундеслізі. На Мундіалі 2002 році став найкращим гравцем і голкіпером. У німецькому чемпіонаті зіграв 557 матчів, у яких пропустив 582 результативні удари, ще у 204 поєдинках залишав ворота недоторканими. Сезон-2007/2008 став останнім у кар'єрі Кана.
У цьому сезоні 34-річний воротар провів у німецькій Бундеслізі 17 матчів, у яких 25 разів виймав м'яч з власної сітки. Ще 3 рази залишав ворота на замку. Загалом у всіх турнірах провів 25 поєдинків, за які пропустив 34 голи.
Кар'єра Ноєра у Баварії
- У червні 2011 року Мануель підписав 5-річний контракт з Баварією. Вболівальники не надто приязно поставились до переходу колишнього голкіпера Шальке, але Ноєр одразу довів, що боси "мюнхенців" не прогадали з таким трансфером.
- З перших матчів німецький воротар видав серію ігор без пропущених голів, яка тривала понад 1000 хвилин, відразу перевершивши клубний рекорд, який належав легенді команди Оліверу Кану.
- У сезоні-2012/2013 здобув перший титул чемпіона Німеччини. До 2020 року Ноєр ще 7 разів ставав чемпіоном країни.
- П'ять разів підіймав над головою Кубок Німеччини та таку ж кількість Суперкубків країни.
- У складі "мюнхенців" Ноєр по два рази здобував трофеї Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу.
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