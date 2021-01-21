Незмінний страж воріт Баварії Мануель Ноєр повторив рекорд легенди мюнхенського клубу Олівера Кана. Німецький воротар залишив свої ворота на замку у 196 матчах.

Мануель Ноєр вийшов у рамці воріт Баварії у виїзному матчі проти Аусбурга у рамках 17 туру Бундесліги. Німецький голкіпер зіграв на нуль та повторив рекорд Олівера Кана, повідомляє пресслужба Баварії.

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Повторення рекорду

Мюнхенці здобули мінімальну перемогу 0:1. Хоча матч міг завершитись і нічиєю. На 76-й хвилині гравець господарів Фіннбогасон влучив у стійку володінь команди Ганса-Дітера Фліка.

У кар'єрі Ноєра цей поєдинок став 196-м без пропущених голів у чемпіонаті Німеччини. До цього такий же показник мав лише легенда Баварії Олівер Кан.

Що відомо про Олівера Кана? Чотириразовий найкращий голкіпер світу і Європи, двічі визнавався найкращим у Німеччині та ще 5 разів йому не було рівних у Бундеслізі. На Мундіалі 2002 році став найкращим гравцем і голкіпером. У німецькому чемпіонаті зіграв 557 матчів, у яких пропустив 582 результативні удари, ще у 204 поєдинках залишав ворота недоторканими. Сезон-2007/2008 став останнім у кар'єрі Кана.

У цьому сезоні 34-річний воротар провів у німецькій Бундеслізі 17 матчів, у яких 25 разів виймав м'яч з власної сітки. Ще 3 рази залишав ворота на замку. Загалом у всіх турнірах провів 25 поєдинків, за які пропустив 34 голи.

1️⃣9️⃣6️⃣ clean sheets @Manuel_Neuer has equalled @OliverKahn's record for the most Bundesliga clean sheets #MiaSanMia pic.twitter.com/03jh7gb3qs — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 20, 2021

Кар'єра Ноєра у Баварії