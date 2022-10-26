Спортсмены часто открывают свой бизнес еще до выхода на пенсию. Это позволяет им иметь финансовую подушку и отдыхать после окончания карьеры.

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По тому же пути решили пойти две звезды немецкого спорта. Стало известно, что вратарь футбольного клуба Бавария Мануэль Нойер и теннисистка Анжелика Кербер создали новый стартап.

Спортсмены основали компанию Deutsche Cosmetics Works AG. Она будет заниматься производством солнцезащитных очков и средств досмотра. Проект создан в коллаборации с компанией Paedi Protect, которая тоже специализируется на уходе за детьми.

Мануэль и Анжелика назвали новый бренд Newkee, являющийся отсылкой к их фамилиям. Ожидается, что запуск проекта состоится уже в ноябре этого года. Компания будет ставить в качестве приоритета высококачественные ингредиенты и экологически чистые упаковочные материалы.

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Чем известны Кербер и Нойер

Отметим, что 34-летняя Анжелик Кербер занимает 99-е место в рейтинге WTA, хотя шесть лет назад она его даже возглавляла. На ее счету 17 трофеев на профессиональном уровне, в том числе три – на турнирах Grand Slam (всех кроме Ролана Гарроса).

Что касается Мануэля Нойера, то 36-летний кипер является воспитанником Шальке, однако с 2011 года выступает за Баварию. Вместе с мюнхенцами он выиграл 28 трофеев, в том числе десять чемпионств и две Лиги чемпионов. Также в 2014 году он стал чемпионом мира по сборной Германии.