Спортсмени нерідко відкривають свій бізнес ще до виходу на пенсію. Це дозволяє їм мати фінансову подушку та можливість відпочивати після закінчення кар'єри.

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Тим же шляхом вирішили піти двоє зірок німецького спорту. Стало відомо, що воротар футбольного клубу Баварія Мануель Ноєр та тенісистка Анжеліка Кербер створили новий стартап.

Спортсмени заснували компанію Deutsche Cosmetics Works AG. Вона займатиметься виробництвом сонцезахисних окулярів та доглядових засобів. Проект створений у колаборації із компанією Paedi Protect, яка теж спеціалізується на доглядових засобах для дітей.

Мануель та Анжеліка назвали новий бренд Newkee, що є відсилкою до їх прізвищ. Очікується, що запуск проекту відбудеться вже у листопаді цього року. Компанія буде ставити за пріоритет високоякісні інгредієнти та екологічно чисті пакувальні матеріали.

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Чим відомі Кербер та Ноєр

Відзначимо, що 34-річна Анжелік Кербер посідає 99 місце в рейтингу WTA, хоча шість років тому вона його навіть очолювала. На її рахунку 17 трофеїв на професійному рівні, у тому числі три – на турнірах Grand Slam (усіх, крім Ролан Гаррос).

Що стосується Мануеля Ноєра, то 36-річний кіпер є вихованцем Шальке, однак з 2011 року виступає за Баварію. Разом з мюнхенцями він виграв аж 28 трофеїв, у тому числі десять чемпіонств та дві Ліги чемпіонів. Також у 2014 році він став чемпіоном світу зі збірною Німеччини.