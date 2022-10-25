Лучшим теннисистом Грузии в настоящее время является Николоз Басилашвили. За свою карьеру 30-летний спортсмен выиграл пять турниров АТР, а ныне идет на 94-е место в рейтинге.

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Правда, в последнее время грузина преследуют скандалы на личном фронте. В 2020 году подруга Басилашвили обвинила спортсмена в семейном насилии в глазах их пятилетнего сына.

На днях местная компания по производству презервативов Aiisa выпустила продукцию с изображением Николоза. Таким образом бренд осудил теннисиста за скандальный инцидент, подписав новость о выпуске товара: "Нет никакого оправдания насилием".



Николоз Басилашвили на презервативе

Два года назад полиция даже задержала Басилашвили за физический и моральный ущерб по отношению к своей второй половинке Нелли Дорокашвили. Позже суд Тбилиси оправдал Николоза.

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Отметим, что в этом году результаты грузина оставляют желать лучшего. Он лишь раз прошел больше двух раундов на турнирах, а всего выиграл всего 14 из 40 поединков.