Президент Федерации футбола Франции извинился перед Зиданом, после обид в сторону легенды
Источник:RMC Sport
Президент ФФФ Ноэль Ле Гре извинился за свои некорректные слова в сторону Зинедина Зидана. На главу французской федерации повлияла волна хейта.
Ноэль Ле Гре дерзко высказался в сторону легенды французского футбола Зинедина Зидана. Но президент, кажется, понял, что ляпнул лишнего и признал свою ошибку.
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Ле Гре отметил, что очень уважает Зидана, его прошлые и будущие заслуги. Также сказал, что его негативные высказывания в сторону экс-футболиста не отражают его отношения к нему.
Хочу извиниться за эти слова, абсолютно не показывающие мои мысли и отношения к футболисту, каким он был, и тренеру, которым он стал. Я дал интервью, которое не должен был давать, потому что это повлекло за собой противоречие между Дешамом и Зиданом - двумя личностями французского футбола. Признаю, что сделал несколько некорректных замечаний, вызвавших недоразумение. Зинедин Зидан знает, какое огромное уважение я испытываю к нему, как и ко всем французам,
– объяснил Ле Гре.
Некорректность со стороны Ле Гре
- Президент ФФФ дал комментарий по поводу продолжение сотрудничества с Дидье Дешамом в сборной Франции. На должность главного тренера "Ле Блэ" сватали Зинедина Зидана.
- Ле Гре решил дерзко ответить на вопросы журналистов о потенциальном назначении "Зизу". Президент сказал, что он бы специально не брал трубку от Зидана. Также он отметил, что ему чихать чем будет заниматься Зенадин в будущем. К тому же Ле Гре предложил устроить журналистам конкурс для Зидана, чтобы тот, наконец, смог себе найти клуб или сборную.
- После таких высказываний Ле Гре на него посыпалась волна жалоб. Одним из хейтеров президента ФФФ стал Килиан Мбаппе, который сказал, что не стоит так относиться к Зидану, поскольку он икона французского футбола.