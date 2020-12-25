На турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве Владимир Минеев и Магомед Исмаилов, которые не принимали участие в турнире, зашли в клетку и после непродолжительного обсуждения возможности проведения нового боя устроили драку.

Минеев вошел в октагон, отобрал микрофон у одного из бойцов и вызвал с трибун Исмаилова. Сначала они обменялись несколькими короткими фразами, таджик сымитировал атаку, в ответ россиянин ударил его микрофоном, пишет 24 канал.

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Далее началась схватка, к которой очень быстро присоединились десятки зрителей. Лишь через несколько минут организаторам удалось навести порядок.

На видео видно, как во время побоища один из присутствующих прыгнул сверху в толпу двумя ногами вперед.

Видео драки

Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция ‍♂️



После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте pic.twitter.com/hKvWZceqVm — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

Минеев уже дрался с Исмаиловым