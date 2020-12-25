Ногами в толпу: на турнире в России бойцы устроили массовое побоище после матча – видео
На турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве Владимир Минеев и Магомед Исмаилов, которые не принимали участие в турнире, зашли в клетку и после непродолжительного обсуждения возможности проведения нового боя устроили драку.
Минеев вошел в октагон, отобрал микрофон у одного из бойцов и вызвал с трибун Исмаилова. Сначала они обменялись несколькими короткими фразами, таджик сымитировал атаку, в ответ россиянин ударил его микрофоном, пишет 24 канал.
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Далее началась схватка, к которой очень быстро присоединились десятки зрителей. Лишь через несколько минут организаторам удалось навести порядок.
На видео видно, как во время побоища один из присутствующих прыгнул сверху в толпу двумя ногами вперед.
Видео драки
Минеев уже дрался с Исмаиловым
- На счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. У 30-летнего Минеева 14 побед, одно поражение и одна ничья.
- Минеев и Исмаилов провели бой в 2018 году. Поединок завершился вничью.
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