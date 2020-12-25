На турнірі Fight Nights Global Winter Cup в Москві Володимир Мінєєв і Магомед Ісмаїлов, які не брали участь в турнірі, зайшли в клітку і після нетривалого обговорення можливості проведення нового бою влаштували бійку.

Мінєєв увійшов в октагон, відібрав мікрофон у одного з бійців і викликав з трибун Ісмаїлова. Спочатку вони обмінялися кількома короткими фразами, таджик зімітував атаку, у відповідь росіянин ударив його мікрофоном, пише 24 канал.

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Далі почалася сутичка, до якої дуже швидко долучилися десятки глядачів. Лише через кілька хвилин організаторам вдалося навести порядок.

На відео видно, як під час побоїща один із присутніх стрибнув зверху в натовп двома ногами вперед.

Відео бійки

Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция ‍♂️



После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте pic.twitter.com/hKvWZceqVm — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

Мінєєв вже бився з Ісмаїловим