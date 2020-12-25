Ногами у натовп: на турнірі в Росії бійці влаштували масове побоїще після поєдинку – відео
На турнірі Fight Nights Global Winter Cup в Москві Володимир Мінєєв і Магомед Ісмаїлов, які не брали участь в турнірі, зайшли в клітку і після нетривалого обговорення можливості проведення нового бою влаштували бійку.
Мінєєв увійшов в октагон, відібрав мікрофон у одного з бійців і викликав з трибун Ісмаїлова. Спочатку вони обмінялися кількома короткими фразами, таджик зімітував атаку, у відповідь росіянин ударив його мікрофоном, пише 24 канал.
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Далі почалася сутичка, до якої дуже швидко долучилися десятки глядачів. Лише через кілька хвилин організаторам вдалося навести порядок.
На відео видно, як під час побоїща один із присутніх стрибнув зверху в натовп двома ногами вперед.
Відео бійки
Мінєєв вже бився з Ісмаїловим
- На рахунку 34-річного Ісмаїлова 17 перемог, дві поразки і одна нічия. 30-річний Мінєєв має 14 перемог, одну поразку і одну нічию.
- Мінєєв та Ісмаїлов провели бій в 2018 році. Поєдинок завершився внічию.
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