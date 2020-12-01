Ногами в прыжке в грудь арбитру: футбольный матч в Узбекистане закончился побоищем – видео
Футбольный матч в Узбекистане закончился массовой дракой. Сначала досталось арбитру матча, а затем на поле сражались все.
Это был матч, в котором команды разыгрывали место в узбекистанской Суперлиге. "Нефтчи" был впереди в турнирной таблице, поэтому команду устраивала и ничья. Но игра закончилась минимальной победой "Турана", который и получил путевку в Суперлигу.
После финального свистка на поле началась потасовка. И в один из моментов игрок "Нефтчи" просто влетел в арбитра встречи Шавката Насибуллаева, прямыми ногами в прыжке нанеся удар в грудь. Судья сразу же оказался на газоне.
После этого на поле выбежали болельщики и работники "Нефтчи". Поэтому потасовка разрослась. Арбитрам же удалось сбежать в подтрибунные помещения.
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При этом за всем этим с трибун смотрел руководитель Ферганской области и другие высокопоставленные чиновники (обе команды представляют этот регион).
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