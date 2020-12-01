Собака сорвала матч между женскими футбольными командами в Бразилии. Животное выбежало на поле во время поединка между "Интернасьонал" и "Бразил де Фарропилья" и бегало за игроками.

Пробежав значительное расстояние, собака врезалась в футболистку, которая владела мячом, и сбила ее с ног, пишет 24 канал.

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После этого матч был остановлен. Собаку пытались вывести за пределы поля, однако та сопротивлялась и хотела продолжить игру. В конце концов, четвероногого "футболиста" таки удалось забрать с поля, а матч продолжился.

В итоге игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "Интернасьонала".

Видео инцидента