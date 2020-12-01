Футбольний матч в Узбекистані закінчився масовою бійкою. Спочатку дісталося арбітру матчу, а згодом на полі билися всі.

Це був матч, в якому команди розігрували місце в узбекистанській Суперлізі. "Нефтчі" був попереду в турнірній таблиці, тож команду влаштовувала і нічия. Та гра закінчилася мінімальною перемогою "Турана", який і здобув путівку в Суперлігу.

Після фінального свистка на полі розпочалася сутичка. І в один з моментів гравець "Нефтчі" просто влетів в арбітра зустрічі Шавката Насібуллаєва, прямими ногами в стрибку завдавши удар в груди. Суддя одразу ж опинився на газоні.

Після цього на поле вибігли й вболівальники та працівники "Нефтчі". Тож сутичка розрослася. Арбітрам же вдалося втекти у підтрибунні приміщення.

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При цьому за цим всім з трибун дивився керівник Ферганської області та інші високопосадовці (обидві команди представляють цей регіон).