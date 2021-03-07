Бавария 6 марта на своем поле принимала Боруссию Дортмунд в рамках 24 тура немецкой Бундеслиги. Нападающий "джемлов" Эрлинг Холанд в одном из эпизодов получил травму.

Боруссия классно начала матч и уже до 10 минуты вела в счете 0:2. Быстрый дубль во встрече оформил нападающий гостей Эрлинг Холанд.

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Травма лидера

Еще до перерыва "мюнхенцы" отплатили той же монетой. Двумя голами отличился поляк Роберт Левандовски, сравняв цифры на табло – 2:2 боевая ничья в первом тайме.

Для Холанда этот матч стал уже 28-м в этом сезоне во всех турнирах. За это время форвард наколотил 29 голов и отдал 8 ассистов.

Вторая 45-минутка была не такая удачная для команды Эдина Терзика. На 53-й минуте главный бомбардир команды Холанд получил травму в борьбе против Джерома Боатенга. Однако после медицинской помощи норвежец вернулся на поле, но надолго не задержался. Уже на 60-й минуте Эрлинг все же был заменен. На скамейке запасных ему продолжали оказывать медицинскую помощь.

На фото видно, что на правой ноге футболиста есть рана, из которой течет кровь. Игрок Боруссии был вынужден досматривать матч в компании одноклубников за пределами поля.

Seloco! Tornozelo do Haaland já tava no sangue. pic.twitter.com/sTXeLMIFYQ — #JFNOBBB22 (@jftorcedorcrf) March 6, 2021