Баварія 6 березня на власному полі приймала Боруссію Дортмунд у рамках 24 туру німецької Бундесліги. Нападник "джемлів" Ерлінг Голанд в одному з епізодів отримав травму.

Боруссія класно розпочала матч та вже до 10 хвилини вела у рахунку 0:2. Швидкий дубль у зустрічі оформив нападник гостей Ерлінг Голанд.

До теми Хет-трик Левандовського та дубль Голанда: Баварія у вогняному матчі перемогла Боруссію Д – відео

Травма лідера

Ще до перерви "мюнхенці" відплатили тією ж монетою. Двома голами відзначився поляк Роберт Левандовський, зрівнявши цифри на табло – 2:2 бойова нічия й першому таймі.

Для Голанд цей матч став вже 28-м у цьому сезоні у всіх турнірах. За цей час форвард наколотив 29 голів та віддав 8 асистів.

Друга 45-хвилинка була не така вдала для команди Едіна Терзіка. На 53-й хвилині головний бомбардир команди Голанд отримав травму у боротьбі проти Джерома Боатенга. Однак після медичної допомоги норвежець повернувся на поле, але надовго не затримався. Вже на 60-й хвилині Ерлінг все-таки був замінений. На лаві для запасних йому продовжували надавати медичну допомогу.

На фото видно, що на правій нозі футболіста є рана, з якої тече кров. Гравець Боруссії був змушений додивлятись матч у компанії одноклубників за межами поля.

Seloco! Tornozelo do Haaland já tava no sangue. pic.twitter.com/sTXeLMIFYQ — #JFNOBBB22 (@jftorcedorcrf) March 6, 2021