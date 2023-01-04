Тріумфатор відбору поїде з командою на тренувальні зимові збори у Туреччину. Переможець зможе підписати, можливо, свій перший професійний контракт у житті.

Читайте також Підсилення перед євровесною: Дніпро-1 оформив трансфер лідера Вереса

Умови відбору потенційного новачка

Щоб потрапити на збір усім охочим потрібно заповнити форму, у якій потрібно вказати: ПІБ, рік та дату народження, контактний номер телефону, місто, ігрову позицію, поділитись очікуваннями від відбору та розповісти про свою кар'єру.

Відбір Вереса триватиме 4 дні – з 15-го по 18-те січня на синтетичному тренувальному полі рівненського клубу за адресою – вулиця Захисників Маріуполя.

Перегляд виконуватимуть помічники головного тренера Вереса Юрія Вірта – Микола Лапко, Олександр Зотов, Дмитро Бабенко.

Важливо! Вік футболістів повинен бути від 18 до 28 років. Гравець не повинен бути пов'язаний контрактом з іншим клубом та грати на позиції польового футболіста. Наразі Верес не шукає голкіперів. Не виключено, що для воротарів згодом клуб відкриє окремий відбір.

Тренування, на якому переглядатимуть потенційно нових футболістів, триватиме 90 – 120 хвилин. Щодня частина гравців вибуватиме з перегляду.

На останньому занятті відборі залишаться 10 – 20 найсильніших серед яких Юрій Вірт та його помічники оберуть переможця, який поїде на збори з командою.

Нагадаємо, що 4 січня стало відомо, що Верес продав Євгенія Пасіча у складі лідера УПЛ Дніпра-1. Рівненський клуб закінчив перше коло чемпіонату України на 10-му місці, маючи у своєму активі 17 очок.