Тріумфатор відбору поїде з командою на тренувальні зимові збори у Туреччину. Переможець зможе підписати, можливо, свій перший професійний контракт у житті.
Читайте також Підсилення перед євровесною: Дніпро-1 оформив трансфер лідера Вереса
Умови відбору потенційного новачка
Щоб потрапити на збір усім охочим потрібно заповнити форму, у якій потрібно вказати: ПІБ, рік та дату народження, контактний номер телефону, місто, ігрову позицію, поділитись очікуваннями від відбору та розповісти про свою кар'єру.
Відбір Вереса триватиме 4 дні – з 15-го по 18-те січня на синтетичному тренувальному полі рівненського клубу за адресою – вулиця Захисників Маріуполя.
Перегляд виконуватимуть помічники головного тренера Вереса Юрія Вірта – Микола Лапко, Олександр Зотов, Дмитро Бабенко.
Тренування, на якому переглядатимуть потенційно нових футболістів, триватиме 90 – 120 хвилин. Щодня частина гравців вибуватиме з перегляду.
На останньому занятті відборі залишаться 10 – 20 найсильніших серед яких Юрій Вірт та його помічники оберуть переможця, який поїде на збори з командою.
Нагадаємо, що 4 січня стало відомо, що Верес продав Євгенія Пасіча у складі лідера УПЛ Дніпра-1. Рівненський клуб закінчив перше коло чемпіонату України на 10-му місці, маючи у своєму активі 17 очок.