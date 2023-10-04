Ньюкасл – ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во втором туре Лиги чемпионов Ньюкасл сыграет против ПСЖ. Эта игра состоится 4 октября. И хотя история противостояний клубов только начинается, но и она имеет "внефутбольную" историю. Онлайн-трансляция матча Ньюкасл – ПСЖ доступна на сайте 24 Канала.

Ньюкасл и ПСЖ никогда не играли друг против друга в официальных матчах. Потому что "сороки" только недавно вернулись в когорту топовых команд, где уже длительное время находится ПСЖ. Но оба эти клуба своим статусом полностью обязаны деньгам из стран Ближнего Востока. И именно это делает их противостояние достаточно принципиальным за пределами Европы. Ведь если владельцев ПСЖ напрямую связывают с эмиром Катара, Ньюкасл финансируется из денег из Саудовской Аравии. А между этими двумя соседскими странами (хотя там протяженность границы всего 87 километров) не такие уж дружеские отношения.

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Вряд ли на поле будет ощущаться дополнительное напряжение из-за этого. Но обе команды будут стремиться победить. Потому что если ПСЖ стартовал в этой Лиге чемпионов с победы над Боруссией дома, то Ньюкасл сыграл вничью. Но английской команде пришлось противостоять довольно крепкому Милану на "Сан-Сиро". Поэтому, учитывая подбор команд в этой группе, шанс выйти в плей-офф имеют все. Но нужно побеждать соперников.

Матч Ньюкасл – ПСЖ начнется в 22.00.

Онлайн-трансляция матча Ньюкасл – ПСЖ доступна на платформах Megogo и Volia TV только при регистрации и платной подписке.

Текстовая онлайн-трансляция матча Ньюкасл – ПСЖ будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Здесь также будут опубликованы видео голов, а по окончании матча – видеообзор.

Ньюкасл – ПСЖ 4:1

Голы: Алмирон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Эрнандес, 57