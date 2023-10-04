Ньюкасл – ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Во втором туре Лиги чемпионов Ньюкасл сыграет против ПСЖ. Эта игра состоится 4 октября. И хотя история противостояний клубов только начинается, но и она имеет "внефутбольную" историю. Онлайн-трансляция матча Ньюкасл – ПСЖ доступна на сайте 24 Канала.
Ньюкасл и ПСЖ никогда не играли друг против друга в официальных матчах. Потому что "сороки" только недавно вернулись в когорту топовых команд, где уже длительное время находится ПСЖ. Но оба эти клуба своим статусом полностью обязаны деньгам из стран Ближнего Востока. И именно это делает их противостояние достаточно принципиальным за пределами Европы. Ведь если владельцев ПСЖ напрямую связывают с эмиром Катара, Ньюкасл финансируется из денег из Саудовской Аравии. А между этими двумя соседскими странами (хотя там протяженность границы всего 87 километров) не такие уж дружеские отношения.
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Вряд ли на поле будет ощущаться дополнительное напряжение из-за этого. Но обе команды будут стремиться победить. Потому что если ПСЖ стартовал в этой Лиге чемпионов с победы над Боруссией дома, то Ньюкасл сыграл вничью. Но английской команде пришлось противостоять довольно крепкому Милану на "Сан-Сиро". Поэтому, учитывая подбор команд в этой группе, шанс выйти в плей-офф имеют все. Но нужно побеждать соперников.Матч Ньюкасл – ПСЖ начнется в 22.00.
Онлайн-трансляция матча Ньюкасл – ПСЖ доступна на платформах Megogo и Volia TV только при регистрации и платной подписке.
Текстовая онлайн-трансляция матча Ньюкасл – ПСЖ будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Здесь также будут опубликованы видео голов, а по окончании матча – видеообзор.
Ньюкасл – ПСЖ 4:1
Голы: Алмирон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Эрнандес, 57
90+4. Вместо Гордона вышел Таргетт 90+1. Английская команда забивает четвёртый гол в матче. Шер отобрал мяч у соперника в подкате, после чего отдал пас на Мерфи. И чуть ли не сразу получил обратный пас. И тогда нанес "крученый" удар по воротам. Доннарумма в прыжке до мяча не дотянулся – тот влетел почти в верхний угол ворот. 88. Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп получил предупреждение от арбитра 82. Заир-Эмери получил предупреждение от арбитра 71. Мерфи вышел на поле вместо Альмирона 70. Гордон сыграл грубо в подкате против соперника, за что и получил желтую карточку от арбитра 67. Усман Дембеле получил предупреждение от арбитра 65. Вместо Тонали вышел Андерсон 64. Вместо Угарте вышел Витинья 58. Вместо Коло Муани на поле вышел Барколя 57. ПСЖ сокращает отставание. Люка Эрнандес успешно подключился к атаке. И после заброса в штрафную, головой "подрезал" мяч, отправив его мимо голкипера в угол ворот. 50. Лонгстафф забивает третий гол в ворота ПСЖ. Он получил пас с фланга и пробил с острого угла. Мяч пролетел под рукой Доннаруммы, задев ее. Но голкипер не сумел отбить мяч 46. Команды начали второй тайм 45+7. Бруну Гимараеш получил предупреждение от арбитра 45. Арбитр компенсировал сразу 7 минут до основного времени. 44. Хакими получил предупреждение от арбитра 39. "Ньюкасл" забивает второй гол в этом матче. Но чтобы его засчитать, арбитр долго принимал решения, консультируясь со своими помощниками. Отличился Берн, пробив головой. Доннарумма отбил мяч, но сделал это уже за линией ворот. Арбитр проверял, был ли офсайд во время атаки. И не было ли нарушения со стороны Берна 38. Люка Эрнандес получил предупреждение за грубый фол против Альмирона 17. Альмирон открывает счет в этом матче. Он сыграл на добивании и отправил мяч в ворота Доннаррума Матч "Ньюкасл" – ПСЖ начнется в 22:00
Конец матча
Замена. Ньюкасл
Гол. Ньюкасл
Желтая карта. Ньюкасл
Желтая карта. ПСЖ
Замена. Ньюкасл
Желтая карта. Ньюкасл
Желтая карта. ПСЖ
Замена. Ньюкасл
Замена. ПСЖ
Замена. ПСЖ
Гол. ПСЖ
Гол. Ньюкасл
Второй тайм начался
Желтка карта. Ньюколс
Желтая карта. ПСЖ
Гол. Ньюкасл
Желтая карта. ПСЖ
Гол. Ньюкасл
Мат начался
90+4. Вместо Гордона вышел Таргетт
90+1. Английская команда забивает четвёртый гол в матче.
Шер отобрал мяч у соперника в подкате, после чего отдал пас на Мерфи. И чуть ли не сразу получил обратный пас. И тогда нанес "крученый" удар по воротам. Доннарумма в прыжке до мяча не дотянулся – тот влетел почти в верхний угол ворот.
88. Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп получил предупреждение от арбитра
82. Заир-Эмери получил предупреждение от арбитра
71. Мерфи вышел на поле вместо Альмирона
70. Гордон сыграл грубо в подкате против соперника, за что и получил желтую карточку от арбитра
67. Усман Дембеле получил предупреждение от арбитра
65. Вместо Тонали вышел Андерсон
64. Вместо Угарте вышел Витинья
58. Вместо Коло Муани на поле вышел Барколя
57. ПСЖ сокращает отставание. Люка Эрнандес успешно подключился к атаке. И после заброса в штрафную, головой "подрезал" мяч, отправив его мимо голкипера в угол ворот.
50. Лонгстафф забивает третий гол в ворота ПСЖ. Он получил пас с фланга и пробил с острого угла. Мяч пролетел под рукой Доннаруммы, задев ее. Но голкипер не сумел отбить мяч
46. Команды начали второй тайм
45+7. Бруну Гимараеш получил предупреждение от арбитра
45. Арбитр компенсировал сразу 7 минут до основного времени.
44. Хакими получил предупреждение от арбитра
39. "Ньюкасл" забивает второй гол в этом матче. Но чтобы его засчитать, арбитр долго принимал решения, консультируясь со своими помощниками.
Отличился Берн, пробив головой. Доннарумма отбил мяч, но сделал это уже за линией ворот. Арбитр проверял, был ли офсайд во время атаки. И не было ли нарушения со стороны Берна
38. Люка Эрнандес получил предупреждение за грубый фол против Альмирона
17. Альмирон открывает счет в этом матче. Он сыграл на добивании и отправил мяч в ворота Доннаррума
Матч "Ньюкасл" – ПСЖ начнется в 22:00