Ньюкасл та ПСЖ ніколи не грали один проти одного в офіційних матчах. Бо "сороки" лише нещодавно повернулися до когорти топових команд, де вже тривалий час перебуває ПСЖ. Але обидва ці клуби своєму статусу цілком завдячують грошам з країн Близького Сходу. І саме це робить їх протистояння доволі принциповим за межами Європи. Адже якщо власників ПСЖ напряму пов'язують з еміром Катару, то Ньюкасл фінансується з грошей з Саудівської Аравії. А між цими двома сусідськими країнами (хоча там протяжність кордону лише 87 кілометрів) не такі вже дружні стосунки.

Варте уваги Ліга чемпіонів повертається на стадіон Ньюкасла: які шанси у "сорок" проти потужного ПСЖ

Навряд чи на полі відчуватиметься додаткова напруга через це. Але обидві команди прагнутимуть перемогти. Бо якщо ПСЖ стартував в цій Лізі чемпіонів з перемоги над Боруссією вдома, то Ньюкасл зіграв внічию. Але англійській команді довелося протистояти доволі таки міцному Мілану на "Сан-Сіро". Тож зважаючи на підбір команд в цій групі, шанс вийти в плей-офф мають всі. Але треба перемагати суперників.

Матч Ньюкасл – ПСЖ розпочнеться о 22:00.

Онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – ПСЖ доступна на платформах Megogo та Volia TV лише за умови реєстрації та платної підписки.

Текстова онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – ПСЖ буде доступна на сайті 24 Каналу в цій новині. Тут також будуть опубліковані відео голів, а по закінченні матчу – відеоогляд.

Ньюкасл – ПСЖ 3:1

Голи: Альмірон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50 – Ернандес, 57

23:31, 4 жовтня Жовта картка. ПСЖ 67. Усман Дембеле отримав попередження від арбітра

23:29, 4 жовтня Заміна. Ньюкасл 65. Замість Тоналі вийшов Андерсон

23:29, 4 жовтня Заміна. ПСЖ 64. Замість Угарте вийшов Вітінья

23:22, 4 жовтня Заміна. ПСЖ 58. Замість Коло Муані на поле вийшов Барколя

23:21, 4 жовтня Гол. ПСЖ 57. ПСЖ скорочує відставання. Люка Ернандес вдало підключився до атаки. І після закидання у штрафний майданчик, головою "підрізав" м'яч, відправивши його повз голкіпера в кут воріт

23:15, 4 жовтня Гол. Ньюкасл 50. Лонгстафф забиває третій гол у ворота ПСЖ. Він отримав пас з флангу і пробив з гострого кута. М'яч пролетів під рукою Доннарумми, зачепивши її. Але голкіпер не зумів відбити м'яч

23:09, 4 жовтня Другий тайм розпочався 46. Команди розпочали другий тайм

22:53, 4 жовтня Жовтка картка. Ньюкалс 45+7. Бруну Гімараєш отримав попередження від арбітра

22:49, 4 жовтня 45. Арбітр компенсував одразу 7 хвилин до основного часу.

22:46, 4 жовтня Жовта картка. ПСЖ 44. Хакімі отримав попередження від арбітра

22:43, 4 жовтня Гол. Ньюкасл 39. "Ньюкасл" забиває другий гол в цьому матчі. Але щоб його зарахувати, арбітр довго приймав рішення, консультуючись зі своїми помічниками. Відзначився Берн, пробивши головою. Доннарумма відбив м'яч, але зробив це вже за лінією воріт. Арбітр перевіряв, чи був офсайд під час атаки. І чи не було порушення зі сторони Берна

22:39, 4 жовтня Жовта картка. ПСЖ 38. Люка Ернандес отримав попередження за грубий фол проти Альмірона

22:17, 4 жовтня Гол. Ньюкасл 17. Альмірон відкриває рахунок в цьому матчі. Він зіграв на добиванні та відправив м'яч у ворота Доннарумми

22:01, 4 жовтня Мат розпочався