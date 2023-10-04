Ньюкасл и ПСЖ никогда не играли друг против друга в официальных матчах. Потому что "сороки" только недавно вернулись в когорту топовых команд, где уже длительное время находится ПСЖ. Но оба эти клуба своим статусом полностью обязаны деньгам из стран Ближнего Востока. И именно это делает их противостояние достаточно принципиальным за пределами Европы. Ведь если владельцев ПСЖ напрямую связывают с эмиром Катара, Ньюкасл финансируется из денег из Саудовской Аравии. А между этими двумя соседскими странами (хотя там протяженность границы всего 87 километров) не такие уж дружеские отношения.

Достойно внимания Лига чемпионов возвращается на стадион Ньюкасла: какие шансы у "сорок" против мощного ПСЖ

Вряд ли на поле будет ощущаться дополнительное напряжение из-за этого. Но обе команды будут стремиться победить. Потому что если ПСЖ стартовал в этой Лиге чемпионов с победы над Боруссией дома, то Ньюкасл сыграл вничью. Но английской команде пришлось противостоять довольно крепкому Милану на "Сан-Сиро". Поэтому, учитывая подбор команд в этой группе, шанс выйти в плей-офф имеют все. Но нужно побеждать соперников.

Матч Ньюкасл – ПСЖ начнется в 22.00.

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Ньюкасл – ПСЖ 4:1

Голы: Алмирон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Эрнандес, 57

00:00, 5 октября Конец матча

23:58, 4 октября Замена. Ньюкасл 90+4. Вместо Гордона вышел Таргетт

23:55, 4 октября Гол. Ньюкасл 90+1. Английская команда забивает четвёртый гол в матче. Шер отобрал мяч у соперника в подкате, после чего отдал пас на Мерфи. И чуть ли не сразу получил обратный пас. И тогда нанес "крученый" удар по воротам. Доннарумма в прыжке до мяча не дотянулся – тот влетел почти в верхний угол ворот.

23:51, 4 октября Желтая карта. Ньюкасл 88. Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп получил предупреждение от арбитра

23:47, 4 октября Желтая карта. ПСЖ 82. Заир-Эмери получил предупреждение от арбитра

23:35, 4 октября Замена. Ньюкасл 71. Мерфи вышел на поле вместо Альмирона

23:33, 4 октября Желтая карта. Ньюкасл 70. Гордон сыграл грубо в подкате против соперника, за что и получил желтую карточку от арбитра

23:31, 4 октября Желтая карта. ПСЖ 67. Усман Дембеле получил предупреждение от арбитра

23:29, 4 октября Замена. Ньюкасл 65. Вместо Тонали вышел Андерсон

23:29, 4 октября Замена. ПСЖ 64. Вместо Угарте вышел Витинья

23:22, 4 октября Замена. ПСЖ 58. Вместо Коло Муани на поле вышел Барколя

23:21, 4 октября Гол. ПСЖ 57. ПСЖ сокращает отставание. Люка Эрнандес успешно подключился к атаке. И после заброса в штрафную, головой "подрезал" мяч, отправив его мимо голкипера в угол ворот.

23:15, 4 октября Гол. Ньюкасл 50. Лонгстафф забивает третий гол в ворота ПСЖ. Он получил пас с фланга и пробил с острого угла. Мяч пролетел под рукой Доннаруммы, задев ее. Но голкипер не сумел отбить мяч

23:09, 4 октября Второй тайм начался 46. Команды начали второй тайм

22:53, 4 октября Желтка карта. Ньюколс 45+7. Бруну Гимараеш получил предупреждение от арбитра

22:49, 4 октября 45. Арбитр компенсировал сразу 7 минут до основного времени.

22:46, 4 октября Желтая карта. ПСЖ 44. Хакими получил предупреждение от арбитра

22:43, 4 октября Гол. Ньюкасл 39. "Ньюкасл" забивает второй гол в этом матче. Но чтобы его засчитать, арбитр долго принимал решения, консультируясь со своими помощниками. Отличился Берн, пробив головой. Доннарумма отбил мяч, но сделал это уже за линией ворот. Арбитр проверял, был ли офсайд во время атаки. И не было ли нарушения со стороны Берна

22:39, 4 октября Желтая карта. ПСЖ 38. Люка Эрнандес получил предупреждение за грубый фол против Альмирона

22:17, 4 октября Гол. Ньюкасл 17. Альмирон открывает счет в этом матче. Он сыграл на добивании и отправил мяч в ворота Доннаррума

22:01, 4 октября Мат начался