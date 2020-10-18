"Манчестер Юнайтед" 17-го октября в рамках 5-го тура АПЛ одержал победу над "Ньюкаслом". МЮ вырвал победу благодаря трем голам в конце встречи.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:4

Голы: Шоу, 2 (авт) – Магвайр, 23, Фернандеш, 86, Ван-Биссака, 90, Рашфорд, 90+6

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 58 (МЮ)

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Хозяева поля быстро открыли счет в игре, забив чуть ли не в первой своей атаке, пишет 24 канал. После прострела в штрафную Люк Шоу срезал мяч в свои ворота.

"Манчестер Юнайтед" отыгрался в середине тайма: Магвайр пришел на угловой и точным ударом головой попал точно в угол.

После перерыва "красные дьяволы" получили хорошую возможность выйти вперед, ведь Рашфорд заработал пенальти. Однако Дарлоу парировал удар Бруну Фернандеша. Португалец впервые не смог реализовать пенальти в АПЛ.

Победу гости вырвали в конце встречи. Сперва Фернандеш реабилитировался за незабитый пенальти. На 90-й минуте удачно присоединился к атаке Ван-Биссака и вколотил мяч в сетку. В обоих голах ассистировал Рашфорд.

Точку в матче на шестой компенсированной минуте поставил Рашфорд. Форвард убежал от защитников и легко переиграл голкипера.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед видеообзор

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