"Манчестер Юнайтед" 17-го жовтня у рамках 5-го туру АПЛ здобув перемогу над "Ньюкаслом". МЮ вирвав перемогу завдяки трьом голам наприкінці зустрічі.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:4

Голи: Шоу, 2 (авт) – Магвайр, 23, Фернандеш, 86, Ван-Біссака, 90, Рашфорд, 90+6

Нереалізований пенальті: Фернандеш, 58 (МЮ)

Дивіться також: "Челсі" не зумів обіграти "Саутгемптон", виграючи по ходу матчу 2:0 – відео

Господарі поля швидко відкрили рахунок у грі, забивши ледь не в першій своїй атаці, пише 24 канал. Після прострілу у штрафний майданчик Люк Шоу зрізав м'яч у сої ворота.

"Манчестер Юнайтед" відігрався у середині тайму: Магвайр прийшов на кутовий та точним ударом головою поцілив точно в кут.

По перерві "червоні дияволи" отримали хорошу нагоду вийти вперед, адже Рашфорд заробив пенальті. Однак Дарлоу парирував удар Бруну Фернандеша. Португалець вперше не зміг реалізувати пенальті в АПЛ.

Перемогу гості вирвали наприкінці зустрічі. Спершу Фернандеш реабілітувався за незабитий пенальті. На 90-й хвилині вдало приєднався до атаки Ван-Біссака та заколотив м'яч у сітку. В обох голах асистував Рашфорд.

Крапку в матчі на шостій компенсованій хвилині поставив Рашфорд. Форвард втік від оборонців та легко переграв голкіпера.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед відеоогляд

Турнірна таблиця АПЛ