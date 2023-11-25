Ньюкасл – Челси 4:1

Голы: Исаак, 13, Ласселс, 60, Жоелинтон, 61, Гордон, 83 – Стерлинг, 23

Удаление: Рис Джеймс, 73 (Ч)

В предыдущих турах Челси приятно удивил уверенной игрой против фаворитов. Поэтому в поединке против седьмой команды АПЛ "синие" тоже рассчитывали набрать очки, пишет 24 Канал.

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Провальный второй тайм "синих"

Михаил Мудрик начал игру со скамейки запасных. Хозяева поля быстро открыли счет в матче. Шведский форвард "сорок" Исаак вуолотил мяч по центру ворот. Голкипер Челси Роберт Санчес оказался беспомощным в этом эпизоде.

Однако подопечные Почеттино быстро отыгрались. Рахим Стерлинг безупречно исполнил штрафной удар, закрутив мяч в сетку.

На перерыв команды ушли при ничейном счете. То, что произошло в середине второго тайма, иначе как катастрофой не назовешь. Сначала Ласселс на 60-й минуте ударом головой вывел Ньюкасл вперед. Через минуту Жоелинтон воспользовался ошибкой гостей и довел счет до 3:1.

На 69-й минуте на поле появился Михаил Мудрик. Но он не успел помочь своей команде, которая вскоре осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Рис Джеймс.

В оставшееся время "сороки" благодаря Гордону довели счет на табло до 4:1 и спокойно завершили игру с победным результатом

Ньюкасл благодаря победе поднялся на 6-е место. У подопечных Эдди Хау 23 очка в 13 матчах.

Челси временно остался на 10-й строчке. Команда Мудрика набрала 16 баллов.

Видеообзор матча Ньюкасл – Челси