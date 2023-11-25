Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1

Гол: Холанд, 27 – Александер-Арнольд, 80

Классическое противостояние Манчестер Сити и Ливерпуля открыло программу 13 тура АПЛ. Обе команды задекларировали чемпионские амбиции на нынешний сезон, пишет 24 Канал.

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Гол Холанда не помог "горожанам"

Хозяева поля агрессивно приступили к поединку. Именно "горожане" создали первый опасный момент. Фил Фоден обязан был открывать счет, но голкипер "красных" удачно сыграл в рамках.

На 27-й минуте поединка команда Гвардиолы добилась своего. Форвард МанСити Эрлинг Холанд с предела штрафной точно пробил в правый нижний угол ворот. 1:0 – "горожане" повели в счете.

В конце первого тайма Фоден (МанСити) и Собослай (Ливерпуль) могли сменить цифры на табло. Однако в обоих случаях вратари выполнили эффектные сейвы.

Команда Клоппа сравняла счет за 10 минут до истечения основного времени. Защитник Ливерпуля Александер Арнольд красивым ударом заставил Эдерсона доставать мяч из сетки ворот.

Попытки соперников вырвать победу завершились ничем. В итоге поединок завершился вничью 1:1.

Манчестер Сити продолжает лидировать в чемпионате. На счету команды Гвардиолы 29 очков в 13 матчах.

Ливерпуль только на один балл отстает от "горожан". Команда Клопа на втором месте.

Воспользоваться ничьей может Арсенал Александра Зинченко. Если "канониры" обыграют Брентфорд, они обойдут Ман Сити и Ливерпуль.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль