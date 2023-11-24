Мудрик открывает охоту на сорок: какие шансы у Челси в бою против Ньюкасла

Команда Маурисио Почеттино приятно удивляла в двух прошлых турах. взяв четыре балла против фаворитов. Теперь же "синих" ждет выезд в четвертую команду прошлого сезона.

В чемпионате Англии 2023-2024 в субботу, 25 ноября, стартуют матчи 13 тура АПЛ. Одна из центральных встреч пройдет в Ньюкасле, где местная команда примет Челси? пишет 24 канал. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Турнирное положение

Обе команды выступают нелучшим образом в этом сезоне. На "сорок" могло повлиять участие в Лиге чемпионов, ведь клуб почти через тур теряет очки. В настоящее время подопечные Эдди Хау идут седьмыми, с отставанием от лидера в 8 очков.

Челси также штормит на старте, в последних четырех турах "синие" одержали только одну победу. Впрочем, лондонцы обыграли Тоттенхэм, а после этого вырвали ничью из МанСити. Сейчас подопечные Почеттино десятые, в четырех баллах позади Ньюкасла.

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Букмекеры оценивают шансы команд как почти равные. Коэффициент на победу Ньюкасла составляет 2,64, в то время как на успех Челси – 2,72. На ничью можно поставить за 3,60.

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При этом эксперты верят в результативную игру. "Тотал более 2,5" оценивается в 1,83, тогда как ТМ – в 2,09. Главными фаворитами на забитый мяч являются футболисты: