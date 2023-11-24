В эти выходные в Англии состоятся матчи 13 тура АПЛ сезона 2023-2024. Игровой матдей в субботу, 25 ноября, откроет битва между Манчестер Сити и Ливерпулем, пишет 24 канал.

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Турнирное положение

Команды являются флагманами английского футбола последних лет, хотя мерсисайдцы провалили прошлый сезон и остались без Лиги чемпионов. Впрочем, сейчас оба клуба готовы бороться за чемпионство.

Манчестер Сити - победитель трех последних сезонов в АПЛ, а также действующий лидер турнирной таблицы. Команда Пепа Гвардиолы выиграла 9 из 12 матчей.

Манкунианцы на один балл опережают двух преследователей – Арсенал и Ливерпуль. Подопечные Клоппа лишь раз уступили в этом сезоне (1:2 от Тоттенхэма).

Кадровая ситуация

К очной встрече МанСити подходит с несколькими кадровыми проблемами. Из-за повреждений под вопросом остается участие в игре Эрлинга Холанда и Эдерсона. А вот кто точно не сыграет, так это Матео Ковачич, Матеус Нуньес, Джон Стоунз и Кевин Де Брюйне.

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Впрочем, к отсутствию последних двух манкунианцы уже привыкли, а хорвата с португальцем есть кому заменить. У Ливерпуля же главной потерей остается Робертсон, которого не будет до февраля 2024-го. Также под вопросом участие Конате и Гравенберха.

Прогноз Favbet

Букмекеры считают Манчестер Сити фаворитом в дуэли. Коэффициент успеха манкунианцев составляет 1,80. тогда как на Ливерпуль – 4,50. Ничья же оценивается в 4,40.

При этом букмекеры не сомневаются, что игра будет результативной. На "тотал больше 2,5" можно поставить всего за 1,52, в то время как на ТМ – за 2,61. Главными фаворитами на забитый гол являются футболисты: