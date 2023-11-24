В чемпіонаті Англії 2023-2024 в суботу, 25 листопада, стартують матчі 13 туру АПЛ. Одніа із центральних зустрічей пройде в Ньюкаслі, де місцева команда прийме Челсі, пише 24 канал. Початок – о 17:00 за київським часом.

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Турнірне становище

Обидві команди виступають ненайкращим чином цьогу сезону. На "сорок" могла повпливати участь в Лізі чемпіонів, адже клуб майже через тур втрачає очки. Наразі підопічні Едді Хау йдуть сьомими, із відставанням від лідера у 8 очок.

Челсі також штормить на старті, в останніх чотирьох турах "сині" здобули лише одну перемогу. Втім лондонці обіграли Тоттенхем, а після цього вирвали нічию з МанСіті. Зараз підопічні Почеттіно десяті, у чотирьох балах позаду Ньюкасла.

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Букмекери оцынюють шанси команд як майже рівні. Коефіцієнт на перемогу Ньюкасла становить 2,64, тоді як на успіх Челсі – 2,72. На нічию ж можна поставити за 3,60.

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При цьому експерти вірять у результативну гру. "Тотал більше 2,5" оцінюється у 1,83, тоді як ТМ – у 2,09. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: