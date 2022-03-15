Дитятьев: Я горжусь тем, что я украинец

Защитник польского клуба продолжает гордиться земляками, защищающими Украину от русской орды. Алексей Дитятьев верит в победу родной страны и отметил устойчивость украинского народа, который не сломает ни один рашист и Владимир Путин.

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В своем комментарии игрок, выступающий в Польше, вспомнил футболистов, сменивших мяч на оружие. Дитятьев восхищается силой и мужеством таких спортсменов.

Дитятьев добавил, что пришедшие на украинскую землю россияне останутся лежать в нашей земле.

Я горжусь тем, что я украинец. Как Украина мобилизовалась, очереди в военкомат люди берут оружие в руки. Знаю много футболистов, идущих в территориальную оборону – низкий поклон. У меня муравьи по коже. Верю в нашу победу, таких людей не сломать. За нами, правда, мы бережем нашу страну, боремся за нашу свободу, детей, внуков. Пришли к нам с оружием, останутся бесславно лежать на нашей земле,

– сказал защитник Краковии.

Ранее Алексей резко высказался в сторону кремлевского руководителя.

Напомним, что в руки оружие взяли, как эксфутболисты, так и действующие игроки и тренеры – Андрей Богданов, Александр Алиева, Юрий Вернидуб, Олег Лужный, Владимир Бессонов, Михаил Кополовец и многие другие.