Вербич: До встречи 1 июля

14 марта левый вингер Динамо Беньямин Вербич перешел в польскую Легию. Футболист будет выступать в соседней стране по правам аренды.

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В своем инстаграмме Вербич трогательно пообещал своим фанатам, что вернется в Динамо и выйдет на футбольное поле под мирным небом в Украине.

До встречи 1 июля! В мирном Киеве и независимой Украине!
– написал словенский игрок.

Арендное соглашение с поляками как раз рассчитано до 30 июня 2022 года.


​Вербич обещает сыграть в Украине / Скриншот из инстаграммы футболиста

Карьера Вербича в Украине

  • В январе 2018 левый вингер пополнил состав киевского Динамо. В составе "бело-синих" стал одним из лидеров команды.
  • В этом сезоне-2021/2022 успел провести 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
  • Контракт Вербича с киевлянами заканчивается в конце декабря 2022 года.