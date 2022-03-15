Дитятьєв: Я пишаюся тим, що я українець

Захисник польського клубу продовжує пишатись земляками, які боронять Україну від російської орди. Олексій Дитятьєв вірить у перемогу рідної країни та зауважив про стійкість українського народу, який не зламає жоден рашист та Володимир Путін.

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У своєму коментарі гравець, який виступає у Польщі, пригадав футболістів, які змінили м'яч на зброю. Дитятьєв захоплюється силою та мужністю таких спортсменів.

Дитятьєв додав, що росіяни, який прийшли на українську землю, залишаться лежати у нашій землі.

Я пишаюся тим, що я українець. Як Україна мобілізувалася, черги до військкомату, люди беруть зброю до рук. Знаю багато футболістів, які йдуть у територіальну оборону – низький уклін. В мене мурахи по шкірі. Вірю у нашу перемогу, таких людей не зламати. За нами, щоправда, ми бережемо нашу країну, виборюємо нашу свободу, дітей, онуків. Прийшли до нас зі зброєю, залишаться безславно лежати на нашій землі,

– сказав оборонець Краковії.

Раніше Олексій різко висловився у сторону кремлівського очільника.

Нагадаємо, що до рук зброю взяли, як ексфутболісти, так і чинні гравці та тренери – Андрій Богданов, Олександр Алієва, Юрій Вернидуб, Олег Лужний, Володимир Безсонов, Михайло Кополовець та ще багато інших.