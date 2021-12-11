Шевченко: Мы разочарованы

Шевченко не скрывает всего разочарования после очередного поражения во главе Дженоа. Тренер назвал ключевые нюансы матча.

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Мы разочарованы. Никто не хочет проигрывать в дерби. Надеялись на хороший матч, но быстро пропустили первый гол. Первый тайм мы провели плохо, во втором отреагировали, но надо было так играть сразу,

– отметил Шевченко.

По словам украинского специалиста, у "грифонов" был шанс на победу. Также он заверил, что слова владельцев клуба о предстоящих трансферах внушают немалую надежду.

"Сегодня мы увидели настоящую реакцию игроков. Мы пытались что-то изменить, и у нас были шансы, но нам нужно просто верить в себя и двигаться дальше. Слова владельцев клуба о моем будущем и трансферном рынке вселяют уверенность, которая должна передаться нашим фанатам. Это важные знаки", – сказал наставник Дженоа.