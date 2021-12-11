Шевченко: Ми розчаровані
Шевченко не приховує всього розчарування після чергової поразки на чолі Дженоа. Тренер назвав ключові нюанси матчу.
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Ми розчаровані. Ніхто не хоче програвати у дербі. Сподівалися на хороший матч, але швидко пропустили перший гол. Перший тайм ми провели погано, у другому відреагували, але треба було так грати відразу,
– зазначив Шевченко.
За словами українського фахівця, у "грифонів" був шанс на перемогу. Також він запевнив, що слова власників клубу про майбутні трансфери вселяють неабияку надію.
"Сьогодні ми побачили справжню реакцію гравців. Ми намагалися щось змінити, і ми мали шанси, але нам потрібно просто вірити в себе і рухатися далі. Слова власників клубу про моє майбутнє та трансферний ринок вселяють впевненість, яка має передатися нашим фанатам. Це важливі знаки", — сказав наставник Дженоа.
- Дженоа Андрія Шевченка поступилася Сампдорії з рахунком 1:3.
- У чотирьох попередніх матчах команда Шевченка зазнала трьох поразок і одного разу зіграли внічию.
- "Грифони" залишився на передостанньому, 19-му місці Серії А.
- У вівторок, 14 грудня, Дженоа зіграє проти Салернітани у 1/16 фіналу Кубка Італії.